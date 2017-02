Guerra entre Vigo e Porto a conta dos aeroportos

As cidades de Vigo e Porto volven estar enfrontadas, novamente, polos seus aeroportos. A decisión da compañía portuguesa TAP de abrir novas conexións desde Peinador en detrimento de Sá Carneiro abriu unha batalla dialéctica entre os rexedores destas urbes.

Un avión da TAP | Fonte: tap.pt

Así, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cualificou este mércores de "sectario" ao presidente da Cámara Municipal do Porto (Portugal), Rui Moreira, polas críticas deste á aerolínea TAP e á súa política de restar voos ao Sá Carneiro para operalos desde outras terminais, como a de Peinador.

O rexedor olívico acusou ao alcalde da cidade lusa de actuar de forma sectaria e de ser "incapaz de entender a libre competencia", e lembrou que a Moreira "lle encanta" que os viaxeiros de Vigo tomen voos no aeroporto do Porto, pero critica ás compañías cando voan desde a terminal viguesa.

Caballero aludiu así ás últimas manifestacións de Rui Moreira, nas que denunciaba "falta de transparencia" na aerolínea TAP (participada polo Goberno de Portugal) e atacaba á empresa por favorecer na súa política de prezos aos viaxeiros que saen desde outros aeroportos, como o de Vigo, en detrimento do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O alcalde de Vigo advertiu a Moreira de que "o que pide á TAP sería denunciable ante a Comisión Europea" porque pide a unha compañía aérea "que atenda indicacións políticas". "Unha vez máis, o alcalde do Porto non está á altura do que se espera dun alcalde desa cidade", lamentou Caballero.

O rexedor olívico, quen asegurou que a liña Vigo-Lisboa operada pola TAP está "a funcionar moi ben e a libre mercado", advertiu ao alcalde do Porto que "ten que respectar as normas da UE". "Non vaia a ser que nos vexamos en Europa", engadiu.