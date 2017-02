A Xunta prevé asinar este cuadrimestre a orde de aprobación da PXOM de Soutomaior

A Consellería de Medio Ambiente calcula que no primeiro cuadrimestre deste ano poderá emitir a orde de aprobación do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Concello de Soutomaior.

Así llo trasladou a conselleira, Beatriz Mato, ao alcalde deste concello, Agustín Reguera, durante a visita á actuación realizada no parque infantil do peirao de Arcade, no marco do Plan hUrbe.

Mato indicou que, despois da presentación da documentación do plan xeral por parte da Administración local, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio supervisará que o contido do mesmo se adapta á Lei do Solo, para o que dispón dun prazo máximo de tres meses.

A conselleira felicitou aos responsables do Concello de Soutomaior por concluír a redacción do plan xeral e lembrou que un concello con plan xeral "é un concello con futuro" ao contar cunha "folla de ruta" que indica cara a onde crecer e como facelo dunha maneira ordenada.

En canto á reforma do parque infantil situado na chaira do peirao de Arcade, apuntou que se levou a cabo grazas a un convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello de Soutomaior.

Os traballos, nos que a Xunta investiu preto de 60.000 euros, consistiron na demolición e escavación para a nivelación do terreo e a construción dunha soleira de formigón armada para a instalación dos equipamentos. Sobre a soleira, implantouse un pavimento de caucho continuo, cun grosor medio de catro centímetros.