A Universidade Corporativa de Ceaga clausura o seu curso de formación para 'directivos 4.0'

A Universidade Corporativa do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) clausurou este mércores o seu curso de formación para 'directivos 4.0', no que participaron 25 directivos dunha vintena de empresas do sector da automoción.

Este programa, que se deseñou en base ao terceiro Plan Estratéxico para a Mellora Competitiva do Sector da Automoción, comezou en decembro pasado e este mércores chegou ao seu fin cunha sesión de traballo na planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo.

Ao longo das últimas semanas, leváronse a cabo sesións teóricas e prácticas para axudar aos directivos desta industria a "comprender os cambios asociados á transformación dixital e as implicacións da mesma na estratexia e as operacións das súas empresas.

Así, os participantes recibiron formación na fábrica de GKN Driveline, a maior planta de compoñentes de automoción en Galicia e "unha referencia en materia 4.0", segundo precisaron fontes de Ceaga. Tamén coñeceron o funcionamento de TI Automotive, Plastic Omnium Compoñentes Exteriores e Benteler Automotive.