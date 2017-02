Berlys Corporación adquire o 100% de Berlypan en Galicia

Berlys Corporación, grupo empresarial español especializado na fabricación e comercialización de masas conxeladas de panadaría, pastelería e pastelaría, elevou a súa participación ao 100% das accións de Berlypan, empresa comercializadora e distribuidora, da que xa dispuña dun 50%.

Desta forma, Berlys, que ten presenza en gran parte da xeografía nacional cun total de 27 delegacións repartidas pola península, Baleares e Canarias, impulsa a súa aposta polo mercado galego, unha autonomía onde a súa presenza non se correspondía coa cota de mercado de masas conxeladas a escala nacional.

A empresa galega, situada en Cambre (A Coruña), pasa así a formar parte da rede de delegacións comerciais de Berlys e convértese en punta de lanza para a expansión do plan comercial da compañía na zona. Actualmente, a delegación galega achega 2 millóns anuais sobre as vendas do grupo.

"Esta compra enmárcase dentro do noso plan de crecemento orgánico en vendas", resaltou o director xeral de Berlys Corporación, Carlos Redondo, quen apuntou que Galicia é un mercado crave xa que se trata da quinta comunidade en cota de mercado a escala nacional e esta operación "responde o obxectivo de impulsar a expansión na zona".

Con esta adquisición, Berlys Corporación aposta polo mercado galego e pretende abordar na rexión os proxectos de crecemento e estratexia comercial que a compañía ten en marcha a escala nacional, onde está presente en todas as comunidades e conta cun persoal total de máis de 1.200 profesionais, nove plantas de produción distribuídas estratexicamente para cubrir todo o territorio nacional, dous centros loxísticos e máis de 70 puntos de distribución en toda España.