O Hospital de Fátima proba un robot complementario ao tratamento ofrecido polo fisioterapeuta

O Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima de Vigo destacou que proba un robot articulado deseñado para realizar funcións de fisioterapia complementarias ás sesións dun profesional, coñecido comercialmente como Fisiobot.

Diso informou o centro hospitalario nun comunicado, no que explicou que é o primeiro centro hospitalario de España en probar o funcionamento deste dispositivo. O Hospital Nuestra Señora de Fátima pertence ao grupo Vithas, que en conta en toda España con 19 hospitais e 25 centros especializados.

Durante as próximas semanas o equipo será testado no Servizo de Rehabilitación e Fisioterapia do Hospital de Vigo. Os pacientes que, de acordo de acordo co seu fisioterapueta, queiran voluntariamente probar o equipo deseñado e desenvolvido polo departamento de enxeñaría e rehabilitación da Clínica Ordóñez de Oviedo (Asturias) a través da súa 'spin off' denominada Fisiobot, poderán facelo de maneira gratuíta.

O Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima subliñou que a súa selección como centro verificador para contrastar a eficacia deste robot, débese, por unha banda, á súa aposta constante pola innovación sanitaria e a mellora da atención ao paciente.