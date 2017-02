Os sindicatos do SERGAS protestarán unidos

As organizacións sindicais CIG-Saúde, CCOO, CSIF, UGT, SATSE e SAE anunciaron esta mañá que convocan unha rolda de prensa para anunciar a campaña de mobilizacións. Segundo as centrais, as protestas nacen "diante da negativa da consellaría de Sanidade de convocar a Mesa de Negociación".

Concentración dos traballadores do SERGAS na Coruña contra os recortes en Sanidade

Os traballadores levan tempo reclando o establecemento dun calendario de recuperación dos acordos relativos ás condicións de traballo e melloras retributivas, cercenados durante a crise. Ademais valorarán a posición do Presidente da Xunta no relativo ás taxas de reposición. Cómpre lembrar que o Goberno Galego está ameazando con non convocar oposicións nin en Sanidade nin en Educación se o goberno estatal do PP non logra sacar adiante uns orzamentos.

A rolda de prensa na que se concretarán as mobilizacións será mañá mércores, día 1 de marzo, ás 11:00 horas, na sede da CIG en Compostela.