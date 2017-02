Os 10 Puntos de Atención Continuada de Vigo atenderon en 2016 ao 60% de pacientes de urxencias da área

Os 10 Puntos de Atención Continuada (PAC) da área sanitaria de Vigo atenderon o pasado ano a máis de 253.000 pacientes, mentres que 174.200 foron atendidos no servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, o que supón que os dispositivos de urxencias extrahospitalarias acumularon o 60 por cento da atención de urxencias viguesa.

Tal e como comunicou o Sergas, a evolución dos últimos anos "reflicte que continúa diminuíndo o número de urxencias que acoden ao hospital, fundamentalmente as de adultos, mentres continúa o ritmo ascendente das urxencias extrahospitalarias atendidas na PAC".

Dentro da 10 PAC da área, o de Vigo dispón de "unha estrutura e un dimensionamento que o converten no maior de Galicia", segundo destacou o Sergas; que indicou que este centro, que este mércores cumprirá o seu primeiro ano de funcionamento tras a súa unificación no edificio anexo do Hospital Xeral, atendeu o pasado ano a máis de 58.300 pacientes.

A media diaria de atención foi de 159,8 pacientes, con maior actividade os festivos -395,26- e os domingos -352,9-; e do total, "tan só un 9,4 por cento foron derivados ao hospital" e o 8,1 por cento de atencións foron no domicilio do paciente. O 68,3 por cento dos pacientes atendidos teñen entre 15 e 64 anos; o 26,5 máis de 64 anos; e o 5,2 menos de 14 anos.

O Sergas subliñou que a PAC prestan atención urxente médica e de enfermaría no ámbito da atención primaria, de luns a sábado entre as 15,00 horas e as 8,00 horas do día seguinte, e os domingos e festivos as 24 horas do día. En total, o servizo conta cun equipo formado por 70 persoas, e cada quenda ten, como mínimo, catro médicos e catro enfermeiras.