O Defensor do Pobo lembra á Guardia Civil o seu deber de coñecer o galego no país

O Defensor do Pobo lembra á Garda Civil o "deber legal" de que os seus funcionarios coñezan o galego no país para a atención ao cidadán. No seu informe anual de 2016, o Defensor do Pobo refírese ao caso dun cidadán ao que "non se puido atender" en galego no cuartel da Garda Civil de Gondomar (Pontevedra), "primeiro telefonicamente e despois de forma presencial", "dado o descoñecemento da lingua galega dos funcionarios".

A Garda Civil nun operativo contra Resistencia Galega.

Respecto diso, o Defensor do Pobo subliña que se fixo un recordatorio á Dirección Xeral da Garda Civil "para facer efectivo o dereito dos cidadáns a utilizar nas súas relacións coas administracións públicas a lingua cooficial da comunidade autónoma".

A continuación sinala o "deber legal de procurar que os postos de atención ao público e de recepción de denuncias nas dependencias da Garda Civil da Comunidade Autónoma de Galicia desempéñanse por funcionarios que coñezan a lingua galega".

DENUNCIA DA MESA E DESCULPA

No seu día, A Mesa pola Normalización Lingüística informou de que a Guardia Civil de Pontevedra pedira desculpas por escrito a un cidadán por mor deste caso, tras negarlle a atención por falar en galego no posto de Gondomar.

Segundo o relato da Mesa, os axentes dese cuartel instaron o cidadán, que acudía a pór unha denuncia, a "falar en español". Ao negarse este, recomendáronlle dirixirse á Policía Local, pois alí non poderían atenderlle.

En resposta á súa queixa en dependencias do Instituto Armado, o responsable da Garda Civil en Pontevedra xustificou o ocorrido na "orixe foránea" do axente que lle atendeu, pero tamén admitiu que se vulneraron os seus dereitos lingüísticos.

"É o meu deber desculparme polo sucedido, xa que vostede ten o dereito de usar a lingua oficial desta comunidade e os axentes teñen a obriga de realizar as xestións necesarias para poder atenderlle", recollía A Mesa sobre a resposta do tenente coronel de Pontevedra.