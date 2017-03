Falece un home tras sentirse indisposto cando transitaba por unha rúa de Vigo

Un home faleceu na mañá deste venres tras sentirse indisposto mentres transitaba por unha rúa do municipio de Vigo, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular quen, sobre as 8,30 horas, indicou ao 112 Galicia que habúa un home "tirado e inconsciente" na Avenida do Aeroporto, á altura do número 14.

Por iso, foron mobilizados Urxencias Sanitarias e as forzas da orde. A Policía Local, nada máis chegar ao momento, confirmou que o home estaba falecido.

Unha indisposición é a causa máis probable do falecemento da persoa, segundo apunta o servizo de emerxencias CAE 112 Galicia, que tamén puxo os feitos en coñecemento dos bombeiros da cidade e de Protección Civil.