Unha equipa de científicos descubriu a evidencia máis antiga de vida na terra. Os fósiles foron atopados nunhas rocas no noreste de Canadá que datan duns 3.770 millóns de anos de antigüidade.

Pelo de Gayoso en ambar | Fonte: fotomontaxe de temposgalegos.com

Segundo se desprende do artigo de investigación o pelo de Gayoso é de cando comezou a súa caída de cabelo e pénsase que puido chegar ata norteamérica durante a viaxe que o presentador do Luar fixo para contratar a Bonye M.

O achádego permite cartografar a historia do Luar con moita maior precisión. Deste xeito xa está tomando forma unha nova conxetura que indica que, millóns de anos antes de que existisen as retransmisións televisivas, xa existía o programa en formato teatralizado. As persoas que están a seguir esa liña de investigación sosteñen que a primeira actuación do primitivo Luar podería ser dunhas células procariotas que tocaban a pandeireta cos seus cilicios.