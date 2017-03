O director xeral de Reganosa destaca unha cadea loxística eficiente para impulsar o gas natural para o transporte

Unha cadea loxística eficiente é a "clave" para impulsar o avance do gas natural como combustible para o transporte, segundo destacou o director xeral de Reganosa, Emilio Bruquetas, durante a súa intervención no V Congreso de Gasnam, que se celebra en Madrid baixo a lema 'O gas natural garante a calidade do aire'.

Para iso, sostén que "cada un dos actores implicados debe afrontar o reto de traballar coordinadamente para facer competitiva o seu parte da cadea", segundo comentou Bruquetas.

Como exemplo da colaboración, Emilio Bruquetas apuntou ao traballo que realizan as asociacións sectoriais, como Gasnam, e ao programa europeo Core LNGas Hive, que agrupa a máis de corenta empresas e organismos públicos, entre os que se atopa Reganosa, "traballando xuntos no desenvolvemento dunha cadea loxística integrada, segura e eficiente na Península Ibérica", segundo abundou.

Tamén o director xeral de Reganosa indicou a necesidade por parte das empresas xestoras de infraestruturas de facer un esforzo de modernización co obxectivo de converter as actuais terminais de GNL en "auténticos centros loxísticos", na liña doutras europeas.

Neste sentido, Bruquetas destacou que a maior parte do camiño está percorrido e, ao seu xuízo, tan só necesítase un último pulo para completar ese cinco por cento, segundo concretou, que faltaría por desenvolver. "Este desenvolvemento loxístico debe ir sempre acompañado dunha adecuada política de prezos que sitúe o gas natural a un nivel competitivo", apostilou.

Entre as actuacións levadas a cabo por Reganosa para o impulso do gas natural como combustible para o transporte, Emilio Bruquetas lembrou o traballo que a súa empresa realizou nos últimos anos para coñecer as necesidades reais dos armadores e as frotas, así como para desenvolver as "infraestruturas suficientes" para que o GNL estea dispoñible alí onde o necesiten.

Emilio Bruquetas participou na mesa redonda 'A mobilidade con gas natural xa é unha realidade', xunto a representantes de empresas do sector gasísta como Gaetano de Astis, director xeral de Iveco España; Claudio Rodríguez, director xeral de Infraestruturas de Enagás; Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución Gas España de Gas Natural Fenosa; e Luís Moura, administrador de Galp Gas Natural.