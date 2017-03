A Coruña recibe ao creador do condón do século XXI, subvencionado por Bill Gates

A Universidade da Coruña organiza unha conferencia aberta ao público no museo DOMUS, este xoves, 9 de marzo, ás 19:00h. titulada “Os mellores condóns para o século XXI” a cargo do profesor Richard Chartoff, director do Laboratorio de Caracterización de Polímeros da Universidade de Oregón, Estados Unidos.

O profesor Richard Chartoff, director do Laboratorio de Caracterización de Polímeros da Universidade de Oregón.

Chartoff ten unha subvención da Fundación Bill e Melinda Gates para o desenvolvemento de novos preservativos para a prevención de transmisión de enfermidades e embarazos non desexados. Nesta conferencia falará da súa investigación neste ámbito.

Ademais desta intervención de divulgación científica, o profesor Chartoff impartirá un ciclo de conferencias de carácter académico máis especializadas nas instalacións da Universidade da Coruña, nos campus da cidade herculina e Ferrol. Onte xa impartiu no CICA a charla titulada “Impresión 3D para a construción de nanomateriais poliméricos compostos", e o vindeiro venres estará de novo neste centro de investigación no Campus de Elviña co tema “Novas tecnoloxías de impresión 3D para utensilios biomédicos personalizados".

Mañá, mércores, 8 de marzo, estará na Escola Politécnica Superior, no Campus de Ferrol, onde ás 11:00 horas na aula de posgrao impartirá a conferencia: “Poliuretanos como alternativa ás epoxis para aplicacións como adhesivos mariños”, informa a UDC.