Investigan a tres persoas por un roubo en Teo e deteñen a un home polos de Bertamiráns (Ames)

Efectivos da Garda Civil de Milladoiro (Ames, na Coruña), en colaboración co posto da Garda Civil de Lalín (Pontevedra), investigan a dous homes e unha muller pola súa suposta participación nun roubo ocorrido en Teo o pasado 13 de agosto.

No marco da operación 'Curvo', cuxa finalidade era descubrir a autoría dun roubo ocorrido en Cacheiras ese día, procedeuse a investigar a tres veciños de Lalín como autores dun delito de roubo con forza en vivenda.

Estas persoas, segundo os axentes, accederon ao interior dunha vivenda en Sixto-Cacheiras e subtraeron 12.000 euros en efectivo e xoias por valor de 20.000.

Debido ás investigacións practicadas púidose estreitar o cerco sobre estes individuos e finalmente produciuse este martes a súa investigación. Ademais, recuperáronse gran parte das xoias, que serán devoltas ao seu propietario.

Os investigados e as dilixencias confeccionadas foron postos a disposición xudicial do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela.

ROUBOS EN BERTAMIRÁNS

Por outra banda, a Garda Civil de Milladoiro, en colaboración coa Policía Local de Ames, procedeu no marco da operación 'PISELLO' á detención de J.F.R.P. como presunto autor de diversos roubos cometidos en Bertamiráns.

O detido, ao que se lle imputa a comisión de ata nove delitos de roubo en establecementos comerciais, causou "certa alarma social na localidade", segundo os axentes, pola cantidade de negocios afectados.

Finalmente, as indagacións realizadas en colaboración con Policía Local consumáronse este martes coa detención deste home. Con todo, a Garda Civil non descarta novas detencións no marco deste operativo.

Das actuacións practicadas ata o momento, segundo apunta a Benemérita, deuse conta ao Xulgado de Instrución número 1 da capital galega.