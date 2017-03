A Fundación Moncho Reboiras inaugura este venres en Santiago a exposición 'O sindicalismo galego na transición'

A Fundación Moncho Reboiras, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela e da Agrupación Cultural O Galo, inaugura este venres en Santiago a exposición 'O sindicalismo galego na transición'.

O acto está previsto para as 12,00 horas no claustro do Colexio de Fonseca, e nel intervirán o secretario xeral da CIG, Xesús Seixo; o vicerreitor de comunicación da USC, José Pereira; o director da fundación, Manuel Mera e a presidenta da asociación, María Antonia Pérez.

A mostra aborda a través de 13 paneis a xénese, o desenvolvemento e a consolidación do sindicalismo nacionalista no contexto de impulso do movemento obreiro galego, nos últimos anos do franquismo e na transición.