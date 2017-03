Abanca Mediación, Ascor, Cosnor, Espabrok e Tempu optan aos Premios Galicia Segura 2017 á Mediación

O operador de banca seguros vinculado Abanca Mediación e as corretaxes de seguros Asturiana de Corredores Ascor, Cosnor, Espabrok e Tempu optan aos Premios Galicia Segura 2017 á Mediación, segundo informa a Fundación Inade.

O prazo de presentación de candidaturas quedou aberto o 9 de xaneiro e a Fundación Inade --organizadora destes galardóns-- convidou a máis de tres mil organizacións, persoas de relevo e empresas vinculadas ao sector asegurador a propor candidatos. O pasado 15 de marzo quedou pechado.

Así, concluído este prazo, a Fundación elaborou os correspondentes expedientes coas candidaturas que cumpren "cos requisitos de exemplaridade e transcendencia esixidos polo regulamento de concesión de galardóns", segundo sinala.

En concreto, na categoría de Mediación, segundo argumenta Fundación Inade, "búscase recoñecer á persoa física ou xurídica que desempeñe a actividade de mediación de seguros en calquera das súas categorías".

En concreto, apunta as de axente de seguros exclusivo, axente de seguros vinculado, operador de banca-seguros exclusivo, operador de banca-seguros vinculado ou corredor de seguros, que figure inscrito no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros e dos seus Altos Cargos que levan a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións ou os organismos competentes das Comunidades Autónomas, cuxa labor constitúa unha achega relevante no desenvolvemento da actividade da mediación de seguros.

A presidenta de Unespa e Fides, Pilar González de Frutos, preside por terceiro ano consecutivo o xurado, que nesta edición está, ademais, conformado por personalidades do mundo da universidade, a empresa e institucións públicas.

A reunión para o estudo de candidaturas e posterior fallo terá lugar o próximo 31 de marzo en Santiago de Compostela.