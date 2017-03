Ferido un neno de seis anos en Fene (A Coruña) ao sufrir un atropelo

Un neno de seis anos resultou ferido en Fene (A Coruña) ao sufrir un atropelo. O menor foi evacuado a un centro hospitalario.

Segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) do 112 Galicia, o accidente produciuse no aparcadoiro dun supermercado situado no barrio de San Valentín.

O 112 tivo coñecemento dos feitos ás 18,50 horas deste xoves, a través dun aviso de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Os efectivos sanitarios trasladaron que se enviou unha UVI móbil ao lugar dos feitos para asistir á vítima.

Pola súa banda, o persoal do 112 alertou aos bombeiros de Ferrol, ao GES de Mugardos, a Protección Civil e á Policía Local.