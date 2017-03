A Universidade de Santiago acolle o MegaFestival de Tuenti

A operadora móbil virtual (OMV) Tuenti chega á Universidade de Santiago. Durante os próximos 27 e 28 de marzo estará nese campus universitario concretamente na Praza Rodriguez Cadarso co MegaFestival, un espectáculo no que os mozos poderán sentirse como auténticas estrelas de rock. Para iso, Tuenti creou a Jumping Experience: unha actividade na que os universitarios poden experimentar as mesmas sensacións que os seus ídolos ao lanzarse desde o escenario que colocou a compañía.

Imaxe promocional do MegaFestival de Tuenti

Segundo informa a entidade organizadora, os participantes na Jumping Experience poderán conseguir contas Premium na plataforma musical Deezer e abonos para os principais festivais que van realizarse noutros lugares de España. Para acceder ao concurso, terán que subir previamente ás redes sociais o seu vídeo tirándose do escenario co hashtag #MegaFestivalTuenti.Tras o seu paso por Santiago, a xira continuará por campus de todo o país, ata pasar por 12 das universidades máis importantes de España.

"Esta iniciativa, responde á filosofía de Tuenti por estar presente naqueles espazos e momentos que gustan e interesan ao seu público, os mozos, para deste xeito, coñecer a súa realidade e inquietudes, entendelos mellor, dialogar con eles e ofrecerlles o que realmente queren", indican.

Por iso, a operadora está a participar de forma moi activa en contornas relacionadas coa arte urbana, a universidade ou os festivais. De feito a compañía estará presente nalgúns dos principais festivais que se celebran durante o ano, como son Sonorama, Festival De Lles Arts, A Summer Story, Cabo de Prata, Low, Arenal Sound, ou GranadaSound. Festivais aos que terán posibilidade de acudir os participantes do MegaFestival da Universidade de Santiago.