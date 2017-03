TURISMO.- O Porto da Coruña pecha 90 escalas de cruceiros para 2018

A Autoridade Portuaria da Coruña pechou 90 escalas de cruceiros para 2018, segundo informa o organismo, que acaba de participar na feira Seatrade Cruise Global, celebrada en Fort Lauderdale (Florida), xunto a outros 17 portos españois.

No transcurso desta feira, os membros da delegación do Porto da Coruña celebraron encontros con diversas navieras, co fin de captar novas rutas e buques para 2018. Para ese ano están pechadas xa 90 escalas, "nas que visitarán de novo a cidade os cruceiros principais de flótalas líderes do sector", engade.

Entre estas compañías, figuran MSC Cruceros, Aida Cruises, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Carnival ou P&O Cruises. A elas, pertencen a maioría dos grandes buques que visitarán a cidade herculina o próximo ano, como o 'Navigator of the seas', o 'Mein Schiff VII' ou o 'Independence of the seas'.

En canto aos acordos alcanzados no transcurso da Seatrade, a Autoridade Portuaria destaca o obtido con MSC Cruceros, "que reforzará a súa presenza no Porto da Coruña con 12 escalas en 2018", engade o organismo portuario.