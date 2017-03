CIG di que un fallo recoñece o dereito de docentes substitutos a computar vacacións cotizadas a efectos de antigüidade

A CIG-Ensino desvelou que unha nova sentenza, neste caso do Xulgado Contencioso Administrativo de Ourense, recoñeceu o dereito dunha profesora interina con contrato de substitución a que se lle compute o tempo de vacacións cobradas e cotizadas, pero non gozadas, a efectos de antigüidade, tanto para trienios como sexenios.

Segundo indica o sindicato, o fallo conclúe que a decisión da Consellería de Educación de non computar estes períodos vacacionais supón "un claro suposto de discriminación", dado que "nacen como consecuencia do desempeño dun traballo por un tempo determinado" e, por tanto, "debe computarse para todos os efectos", tamén os retributivos.

A sentenza condena á Consellería a abonar os trienios e sexenios correspondentes, e o sindicato considera que a aplicación deste dereito a todo o persoal afectado "tería un efecto positivo" para o colectivo, pois suporía "adiantar o pago dos complementos vinculados a antigüidade".

"Ata este ano, a Consellería non abonaba nin cotizaba absolutamente nada polo tempo proporcional de vacacións correspondentes aos contratos temporais", explicou o sindicato, quen lembra o "longo percorrido" destas reclamacións, desde que en 2001 a CIG gañou no TSXG con "multitude de sentenzas posteriores" o dereito a que o persoal docente substituto cobrase as vacacións non gozadas.

Doutra banda, o sindicato tamén denunciou a intención da Xunta de non cubrir as baixas e vacantes que se produzan entre o 28 de marzo e ata o 18 de abril, "conculcando un dereito fundamental, como é o da educación", daqueles alumnos afectados pola falta de docentes "durante oito días lectivos".

Así, reprocharon que a Consellería de Educación guíese por criterios economicistas, chegan "a non cubrir as baixas de longa duración e esperando a que pase Semana Santa".