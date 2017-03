Investigadores galegos crean unha plataforma para o diagnóstico médico en tempo real a distancia

Unha nova plataforma, desenvolvida por investigadores da Universidade da Coruña (UDC), en colaboración coa empresa Atrys Health, permitirá realizar diagnósticos médicos en tempo real con especialistas internacionais nos campos da radioloxía, cardiología, oftalmoloxía e dermatoloxía.

Presentación proxecto saúde UDC | Fonte: Europa Press

O Centro de Investigación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Citic) da Universidade da Coruña (UDC) e Atrys Health —compañía especializada en servizos de diagnóstico por imaxe en liña— presentaron este xoves o proxecto eDSalud, a plataforma de telemedicina que prevén pór en funcionamento en dous anos.

O presidente de Atrys Health, Santiago de Torres, comentou que "eDSalud baséase nun sistema de xestión integral, cunha rede propia integrada polos mellores especialistas que, de maneira ininterrompida e practicamente inmediata, emitirán informes de diagnóstico".

O proxecto eDSalud, que recibiu máis dun millón de euros do Ministerio de Economía e Competitividade, no marco do programa estatal de I+D+i Retos 2016, está cofinanciado polo programa Feder.

FOMENTAR A COLABORACIÓN CLÍNICA

A plataforma abarca todas as fases, desde a admisión de paciente ata a xeración do informe diagnóstico final, sen pasar por alto outras cuestións como a xeración da historia clínica única, as sesións multidisciplinares en liña ou a segunda opinión médica.

Unha das novas funcionalidades que porá no mercado a plataforma de eDSalud é a realización de ecografías en liña. Con esta nova ferramenta, ao paciente poderáselle realizar unha ecografía sen a necesidade de que un radiólogo estea presente fisicamente, posto que a través da plataforma poderá ver as imaxes de vídeo en tempo real.

Ademais, outra das innovacións da plataforma é a incorporación de ferramentas de software para apoiar aos especialistas médicos na precisión dos seus diagnósticos e mellorar a colaboración clínica.

Desta forma, buscan que se converta nunha plataforma colaborativa e nunha rede social clínica dirixida a reforzar a segunda opinión.