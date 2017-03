O congreso internacional de drones abre este venres as súas portas en Ourense para coñecer as novidades do sector

O primeiro congreso internacional de drones de Galicia abre este venres as súas portas en Ourense para coñecer todas as novidades do sector.

Os organizadores sinalan que o conselleiro de Economía e o alcalde de Ourense acudirán á primeira hora da mañá e percorrerán a exposición de Carrabouxo.

Na xornada do venres terán protagonismo as mesas redondas de expertos, mentres que o sábado haberá demostracións concretas de empresas do sector.

O congreso logrou conxugar nun programa de dous días e medio o máis destacado deste sector, tanto a nivel profesional como empresarial, e no ámbito docente e investigador, segundo resalta a organización.