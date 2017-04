Tempe, a filial de calzado de Inditex, bate tamén marca de vendas con 1.200 millóns pero reduce beneficio

Tempe, a filial de Inditex que deseña, comercializa e distribúe o calzado e os complementos das súas cadeas comerciais, superou por primeira vez os 1.200 millóns de euros en vendas durante 2016, segundo a documentación remitida polo xigante galego á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, a firma de calzado alcanzou unhas vendas de 1.237 millóns de euros, o que supón un incremento do 10% respecto ao exercicio precedente, que pechou cunha cifra de negocio de 1.117 millóns de euros.

A compañía, na que Inditex posúe o 50% do capital, rexistrou un beneficio neto de 94,84 millóns de euros en 2016, un 14% por baixo dos 110,97 millóns de euros logrados un ano antes, segundo datos da firma.

Os servizos centrais e loxísticos de Tempe atópanse situados nun dos principais núcleos de produción de calzado de España, Elche (Alacante). Ademais conta con filiais repartidas por México, Brasil, Suíza e China, nas que o xigante galego posúe tamén o 50%.

Durante o exercicio 2016, o grupo Inditex percibiu 27,49 millóns de euros de Tempe, propiedade no outro 50% do empresario Vicente García Torres, en concepto de dividendos en 2016, por encima dos 22,41 millóns de euros do exercicio precedente.