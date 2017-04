A forte ondada terá o mércores en risco á Coruña e Gerona e predominará o tempo asollado no resto de España

A forte ondada manterá con aviso amarelo por risco este mércores ao litoral de Gerona e da Coruña e espérase vento forte no Estreito, Almería, Pireneos, Ampurdán e Canarias occidentais, aínda que en xeral predominará o tempo estable na maior parte do país.

Sol pola mañá este venres | Fonte: Europa Press

Así, de acordo coa predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), o aviso por risco de fenómenos costeiros afectará a Xirona, onde se espera vento do norte e noroeste forza 7, principalmente no cabo de Creus, así como na Coruña, onde se prevé mar combinado do noroeste ao redor de 4 metros.

Ademais, no Cantábrico, alto Ebro e Pireneos este será un mércores nubrados con choivas débiles e dispersas que tenderán a remitir ao longo do día, excepto en Pireneos.

Mentres, no centro peninsular, Estreito e Melilla pode haber intervalos nubrados e no leste peninsular e Baleares espéranse intervalos de nebulosidade de evolución diúrna e de nubes medias con chuvascos que poderían estar acompañados de treboada. No resto de España estará pouco nubrado ou despexado.

En canto á cota de neve, o AEMET espera que se sitúe ao redor de 1.400 a 1.600 metros en Pireneos; 1.300 a 1.900 metros de altura no Sistema Ibérico oriental; 1.200 a 1.400 metros e subindo a 1.400 a 1.600 metros no resto do extremo norte.

O AEMET sinala tamén que as temperaturas diúrnas descenderán no interior peninsular e Baleares e que se pode producir algunha xeada débil en Pireneos.

O vento soprará de Levante en Alborán mentres no resto do país predominará o compoñente norte. Tamén haberá intervalos de intensidade forte no Estreito, litoral de Almería, Pireneos, Ampurdán, litoral noroeste de Galicia e Illas Canarias occidentais.