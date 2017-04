Xavier Aldekoa presenta en Santiago o seu último libro, 'Hijos del Nilo'

A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas de Santiago de Compostela acollerá o vindeiro martes, día 18, a presentación do libro 'Hijos del Nilo' (Edicións Península) do xornalista Xavier Aldekoa.

Xavier Aldekoa | Fonte: Europa Press

O acto, que se celebrará ás 20,00 horas, estará presentado polo presidente da Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Martínez, e pola xornalista e presentadora do programa A Revista Fin de Semana de TVG María Solar.

Neste libro, o xornalista penétrase no río Nilo durante varios meses para percorrelo, desde as fontes ata a súa desembocadura, e descubrir as súas xentes, culturas e tradicións. "A través das historias de quen habitan as súas beiras, achegámonos a outros mundos que, a pesar de todo, non son tan afastados porque o Nilo é un pedazo da alma da cultura occidental", explica o autor.

Xavier Aldekoa é correspondente de La Vanguardia para África Subsahariana, cofundador da revista de xornalismo internacional 5W e da produtora social e independente Muzungu. É autor do libro 'Océano África' e, durante a última década, cubriu múltiples conflitos e temas sociais en Somalia, Serra Leona, Congo, Angola, Sudán do Sur, Mali e en máis de 35 países africanos.