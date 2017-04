Representantes de Celsa cifran en oito millóns a débeda contraída con eles por Hierros e Laminados Añón

Directivos do grupo Celsa cifraron en case oito millóns de euros a débeda que contraeu con eles a empresa Hierros e Laminados Añón, no xuízo que se celebra contra o que foi o seu administrador, O.A.S., e a súa muller, S.R.E, á que a Fiscalía considera apoderada da empresa, algo que ela negou este martes.

Na segunda sesión do xuízo, que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña, un dos directivos explicou que negociaron co administrador da empresa, non coa súa muller, o adiantar os pagos a 30 días en lugar de facelo a 90 días, algo que, na súa declaración, negou o acusado.

Leste culpou ao grupo catalán do cambio e de arruinalo, contactando tamén cos seus clientes para que non mantivesen relacións comerciais con el. Tanto este directivo como outra dos traballadores da empresa, asesora financeira, negaron este extremo.

"As condicións de pago foron pactadas co cliente", dixo esta última, aínda que admitiu que ela non estivo presentes nunhas negociacións que o acusado nega. Tamén indicaron que Hierros e Laminados Añón chegoulles a pagar máis de 1,5 millóns, pero que, con posterioridade, deixaron de pagarlles a pesar de recibir a subministración de mercadoría.

PETICIÓN DE PENAS

A Fiscalía pide para o matrimonio penas que suman 29 anos de prisión no caso do que fose administrador da empresa e un total de 25 anos por unha presunta fraude fiscal. Tamén reclama dous anos para a nai desta por, supostamente, colaborar na ocultación de patrimonio coa compra dun coche.

No xuízo, o que foi administrador único da empresa argumentou que "todas" as facturas emitidas correspondían a "pagos reais". Tamén exculpou á súa muller.

Con todo, o fiscal, fronte á defensa que pide a súa absolución, acúsalles de defraudar máis de 219.000 euros non ingresados do Imposto de Sociedades e de despatrimonializar, en 2008, a empresa retirando en efectivo máis de tres millóns de euros para non pagar aos acredores.