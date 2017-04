(AM) Consello.- A Xunta propón aos municipios suprimir ou baixar tributos como o IBI para promover emprendimiento

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou a proposta á Comisión Galega de Cooperación Local que se reuniu leste mesmo xoves dun convenio para "aliarse" cos concellos que o desexen e "impulsar e facilitar" a instalación de empresas. Entre as medidas que propón, sinalou a "supresión ou a bonificación" de tributos municipais.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo advertiu que o impulso do emprendemento non depende só "dos impostos estatais e autonómicos", senón que tamén os concellos teñen competencias urbanísticas, industriais e fiscais.

Nesta conxuntura, o xefe do Executivo avanzou a intención de expor á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) un convenio para "impulsar de forma conxunta os investimentos, á vez que proporá "suprimir ou bonificar" impostos municipais como o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), así como outras taxas e prezos públicos.

Entre eles, estarían tamén o imposto sobre actividades económicas ou o que se aplica sobre construcións, instalacións e obras; así como licenzas de obra e apertura ou a verificación a posteriori da comunicación previa.

'DOING BUSINESS'

A Xunta tamén porá sobre a mesa a posibilidade de constituír dereitos de superficie e abaratar o chan industrial en concellos con polígonos, así como incorporarse á plataforma 'Doing Business' coa denominación de concellos 'Doing Business', o que axudará a difundir as súas actuacións para captar investimentos.

Os concellos que se adhiran a este convenio poderán beneficiarse de medidas promovidas pola Administración, como prioridade en ordes de axudas para parques empresariais, viveiros industriais e plans de eficiencia enerxética; e a oferta de servizos ao investidor, como información, asesoramento e contacto con provedores.