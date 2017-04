Abandona o PP o único militante que non estaba nunha trama

JCC, militante popular de base, ven de anunciar que solicitou a baixa no Partido Popular xa que era o único que non estaba involucrado nuntra trama. Segundo explicaron fontes próximas sentíase discriminado porque os seus compañeiros nunca o invitaba a ir con eles e ademais era o único do partido que seguía pagando a cota de afiliación con cartos procedentes do seu salario.

Pintada nunha sede do PP | Fonte: temposgalegos.net

As mesmas fontes explicaron que JCC aínda ten inqueitude política e podería darse de alta en Ciudadanos, Vox ou quizáis no PSOE se é que gaña Susana Díaz. Mentres o decide manterá o seu activismo escribindo en ForoCoches e producirá comentarios en La Razón, OK Diario e Libertad Digital.

Fontes do PP non quixeron facer valoracións pola baixa se ben aclararon que cando Esperanza Aguirre coñeceu a noticia botouse a chorar.