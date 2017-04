Aramisauto.com (Grupo PSA) faise cunha participación maioritaria na 'startup' española Clicars

O portal de venda de coches 'en liña' Aramisauto.com, no que Grupo PSA mantén unha participación maioritaria, fíxose coa maior parte do capital da 'startup' de compra e venda de coches Clicars, segundo informou a empresa española nun comunicado.

Aramisauto.Com compra unha participación maioritaria en Clicars | Fonte: Europa Press

Aramisauto.com convértese, desta forma, en propietario dunha participación maioritaria en Clicars, mentres que o fondo español Seaya Ventures tamén formará parte do accionariado da firma, que seguirá mantendo a autonomía e a independencia na xestión.

Clicars destacou que esta operación permitirá ao grupo francés acelerar o seu desenvolvemento internacional, mediante a adquisición dunha participación nesta 'startup' que ten o obxectivo de converterse en líder de venda 'en liña' de vehículos en España.

A firma destacou que os recursos financeiros e as sinerxías xeradas a través da colaboración con Aramisauto.com, que vendeu 32.000 coches e facturou 360 millóns de euros en 2016, e o Grupo PSA permitiranlle superar os 10.000 vehículos vendidos para 2021.

Os fundadores de Clicars, Pablo Fernández e Carlos Rivera, aseguraron que a similitude do modelo de negocio e os valores de transparencia e sinxeleza compartidos polas dúas empresas reforzan esta alianza estratéxica entre dúas firmas que "están a revolucionar a compra e venda de coches 'en liña' nos seus respectivos países".

"Os nosos clientes seguirán gozando da mellor experiencia do sector e beneficiaranse directamente dos recursos achegados por Aramisauto.com e do Grupo PSA, ao poder acceder á maior oferta de vehículos de calidade do mercado", engadiron.

Pola súa banda, os fundadores de Aramisauto.com, Guillaume Paoli e Nicolas Chartier, afirmaron que, máis aló do atractivo do mercado de automóbiles usados en España, é a similitude do modelo económico de Clicars co seu o que motivou esta alianza.