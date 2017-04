Pleno.- Feijóo defende que non adxudicou máis contratos a Villar Mir que o bipartito ante as críticas do BNG

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que os contratos adxudicados a empresas propiedade do empresario Villar Mir, investigado na 'Operación Lezo', durante o goberno do bipartido en "catro anos" e os concedidos polos seus Executivos en nove anos "andan por aí".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno. | Fonte: Europa Press

"E xa lle digo que non me preocupa nin o que vostedes adxudicaron nin o que nós adxudicamos porque son cantidades absolutamente razoables", manifestou o presidente da Xunta este mércores durante a sesión de control do Parlamento.

Despois de que esta semana transcendese que o empresario está a ser investigado nesta operación sobre un suposto financiamento ilegal do PP de Madrid, a portavoz parlamentaria do Bloque, Ana Pontón, pediu ao presidente da Xunta que "non use as centrais do río Xallas para pagar a factura dos favores que o PP lle debe" a Villar Mir.

E é que, segundo denunciou a líder do Bloque, a única pretensión de Villar Mir en Galicia é "facer caixa, coller o diñeiro e largarse" á conta dunha concesión que garante o mantemento das plantas de Ferroatlántica en Cee e Dumbría.

"Por respecto a este país, pídolle que deixe de esconderse nas medias mentiras e que fale claro. Advírtolle que Galicia non está para pagar as mordidas nin os favores que o PP lle debe a Villar Mir", incidiu Pontón.

FUNDACIÓN FRAGA

Na sesión, a portavoz nacional do BNG denunciou tamén a "xenerosa doazón" realizada por este empresario "á Fundación Fraga" ou a "adxudicación da dedo por 1,3 millóns da xestión dos albergues do Camiño de Santiago á construtora OHL, tamén propiedade do agora investigado".

Respecto diso, Feijóo deixou claro que "a Fundación Fraga non ten nin un patacón". "Non hai diñeiro nin para catalogar os arquivos", incidiu o máximo mandatario autonómico para pedirlle á dirixente nacionalista que "deixe en paz" ao presidente Fraga. "Hai unha gran diferenza entre Fraga e outros políticos que agora estamos a descubrir ao que se dedicaron", subliñou.

OUTRAS REFERENCIAS Á CORRUPCIÓN

Á investigación de Villar Mir na 'Operación Lezo' tamén se referiu o portavoz de En Marea, Luís Villares, na súa intervención, na que denunciou que agora se saiban as razóns ás que respondía a "inexplicable e calculada ambigüidade" da Xunta e do PP en relación a Ferroatlántica.

"E sabemos por que? Porque tiña que financiar o PP e vostedes tiñan que devolver os favores", censurou antes de advertirlle a Feijóo que "agora ten a capacidade de garantir a supervivencia do emprego de máis de 500 persoas da Costa da Morte" ou "pode condenalos ao paro para devolver eses favores".