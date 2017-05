Cirurxiáns de Povisa reimplantan a man a un albanel tras un accidente cunha cortadora de madeira

O equipo de Cirurxía Plástica e Reconstructora do Hospital de Povisa, en Vigo, reimplantou "con éxito" unha man a un albanel e carpinteiro de 53 anos, Jesús Lago de la Fuente, que a perdeu nun accidente laboral a pasada Semana Santa, cando a máquina de cortar madeira que manipulaba lle seccionou a palma da man esquerda deixándolle só o pulgar.

Cirurxiáns de Povisa reimplantan a man a un albanel tras un accidente laboral | Fonte: Europa Press

Tal e como informou o hospital, o paciente, que traballaba na noite do Venres Santo no seu taller situado na localidade lucense das Nogais, logrou manter a calma suficiente para pedir axuda aos seus familiares e indicarlles que metesen a súa extremidade perdida en xeo ata a chegada da ambulancia.

Inicialmente, o home foi trasladado ao Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), pero ao cabo dunhas horas foi derivado a Povisa, onde foi intervido na mañá do sábado durante sete horas polo equipo que dirixe o doutor Enrique Moledo, que puido reparar e unir veas, arterias, tendóns flexores e extensores, nervios e músculos da man.

A intervención, asegurou o hospital —que realiza uns 50 reimplantes de "enorme complexidade" ao ano e está "altamente especializado" en micro e macro reimplantes—, resultou "un éxito" e, aínda que o paciente precisará dun longo período de rehabilitación, tres semanas despois do accidente "xa pode mover lixeiramente os dedos" e prevese que sexa dado de alta este sábado.

REIMPLANTE DUN BRAZO EN 2016

Con iso, o equipo de Cirurxía Plástica e Reconstructora de Povisa "volveu a protagonizar un fito médico", que se suma ao realizado o pasado ano, cando un equipo multidisciplinar logrou reimplantar a un mozo, Óscar González, o brazo que se seccionou coas pas dunha amasadora de formigón.

Povisa indicou que a día de hoxe Óscar González, que no momento dos feitos estaba a traballar nas obras do AVE no municipio ourensán de Laza, "fai vida normal e é capaz mesmo de cargar pesos co brazo operado".