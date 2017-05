Unha denuncia dos ecoloxistas de Adenco deriva nunha multa ao Concello de Mondariz pola senda fluvial no Tea

Unha denuncia interposta polo grupo ecoloxista Adenco en xaneiro de 2016 derivou na imposición dunha multa ao Concello de Mondariz (Pontevedra) por incumprimento de condicións particulares na senda fluvial no río Tea e no Xabriña.

Na resolución do expediente sancionador recibida por Adenco, a Confederación Hidrográfica requírelle ao Concello de Mondariz que cumpra as condicións relativas á autorización nun prazo de 15 días, indicando que o incumprimento do ordenado derivaría en sancións coercitivas.

A Confederación considera que existen "dúas circunstancias agravantes da responsabilidade", apunta Adenco, a "reiteración da conduta infractora" e o feito de que a actuación "se localice dentro do espazo natural protexido LIC Río Tea".

Adenco considera que este é "un novo exemplo de como malgastar e malgastar os recursos económicos en tempos de crises" e de "como xerar impactos ambientais a partir da acción da administración pública".

"Certamente, desde a creación da senda afectáronse os hábitats prioritarios do espazo inserido na Rede Natura 2000 e as especies de maior interese e esta situación vai continuar", criticou a asociación, para quen a senda do Tea "está feita nas áreas inundables do curso fluvial".