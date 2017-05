O clero homenaxeará en Tui (Pontevedra) a 11 compañeiros nas súas 'vodas sacerdotais' de diamante, ouro e prata

A Diocese de Tui-Vigo celebrará este mércores día 10, as 'vodas sacerdotais' de diamante, ouro e prata de 11 sacerdotes, coincidindo, como é tradicional, coa conmemoración da consagración do Seminario local ao Corazón de Xesús, o 13 de maio de 1921.

Así, celebraranse as 'vodas de diamante', por 60 anos dedicados ao sacerdocio, de Francisco Javier Oliveras Chao, Atilano Alaiz, Verísimo Sueiro Álvarez, Santiago López Vaqueiro, Domingo Cameselle Vázquez e José Abellanas Alfonso.

Ademais, conmemorarán as súas 'vodas de ouro', por medio século como sacerdotes, Ignacio Domínguez González, Manuel Álvarez Pérez e Manuel Piñeiro Vecino. Finalmente, e con 25 anos como párrocos, celebrarán as súas 'vodas de prata' Juan Benito Rodríguez Guerreiro e Arturo Garrido Rodríguez.

Xa que este ano esta efeméride cae en sábado, a celebración anticiparase ao mércores, día 10, festividade de San Xoán de Ávila, patrón do clero español. Os actos programados inícianse ás 12,00 horas na igrexa de San Francisco de Tui, coa concelebración eucarística, que presidirá o Bispo.

A continuación, no claustro do Seminario, terá lugar a renovación da consagración do Seminario ao Corazón de Jesús e o canto do himno. A xornada concluirá cun xantar de confraternidade, en honra aos sacerdotes homenaxeados.