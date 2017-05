Concentración contra a política anti-refuxiados de Donald Trump

Unha das ONG máis importantes do mundo, Amnistía Internacional, ten en marcha unha campaña de apoio ás persoas refuxiadas e migrantes e de denuncia das políticas do novo presidente dos Estados Unidos.

Nenos refuxiados recollen papoulas no campo de Idomeni, cercados polo aramado | Fonte: Miguel Núñez.

Como parte deste esforzo anti- Donald Trump, Amnistía Internacional en Galicia convoca unha concentración este sábado en Vigo.

Será ao mediodía na Praza da Princesa olívica. Amnistía Internacional anima aos asistentes a facerse “unha foto multitudinaria” cos lemas: “Non hate, non fear e #Refugeeswelcome”. É dicir, “non ao odio, non ao medo, benvidos refuxiados”.

O obxectivo desta acción é recordarlle aos lexisladores estadounidenses que “as decisións do goberno norteamericano rompen familias e violan os dereitos das persoas máis vulnerables do mundo”. Así, a ONG remitirá as imaxes tomadas nas concentracións como a de Vigo aos congresistas estadounidenses, unha mostra de como os galegos tamén alzan a voz contra “ás políticas que violan os dereitos humanos”.

Polo de agora, o poder xudicial paralizou a tentativa de Trump de vetar calquera emigracioń de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán e Iemen, por enteder que viola a liberdade relixiosa. O caso chegará moi probablemente ao Tribunal Supremo dos EE.UU.

"Para Amnistía Internacional é importante destacar que aínda que os tribunais están a conseguir frear as políticas discriminatorias de Trump, só o Congreso de Estados Unidos pode facelo de maneira definitiva, e só hai unha maneira: lexislar", sinalou Antía Pérez, portavoz de Amnistía Internacional.