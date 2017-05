Tres 'startups' galegas afrontarán en 2017-2018 un investimento de 1,3 millóns de euros a través do programa Neotec

As startups Qubiotech, con sede na Coruña; HGBeyond, establecida en Santiago de Compostela; e Torusware, tamén con sede na cidade herculina; recibiron o respaldo do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), dependente do Ministerio de Industria, Economía e Competitividade, a través do programa Neotec, que ten como meta o apoio á creación e consolidación de empresas de base tecnolóxica.

Entre o tres compañías galegas afrontarán un investimento que supera os 1,3 millóns de euros e a subvención do programa Neotec representa unha cantidade conxunta de 624.000 euros, segundo informa o Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga).

Qubiotech e HGBeyond pertencen ao sector da biotecnoloxía (ambas as compañías son socias do Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias dá Vida-Bioga), un sector estratéxico nas políticas de fomento da competitividade innovadora en Galicia e do que a Xunta presentou o ano pasado un plan de impulso para 2016-2020, a través do cal xa se mobilizaron 40 millóns de euros.

Qubiotech e Torusware recibiron, ademais, o apoio do Goberno galego coa participación na aceleradora Galicia Open Future, impulsada xunto con Telefónica. Esta iniciativa forma parte da Rede Galega de Aceleradoras, que apoiou a máis de 500 proxectos de emprendimiento cun investimento de 14 millóns de euros.

O tres compañías destinarán o apoio financeiro do CDTI a afianzar os seus proxectos empresariais durante 2017 e 2018. Os seus plans de crecemento, impulsados por este novo investimento, prevén a incorporación de novo persoal cualificado, o desenvolvemento de novos produtos e liñas de negocio, a saída a mercados exteriores e o impulso dos seus respectivos proxectos empresariais.