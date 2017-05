Nace unha nova entidade para protexer o patrimonio galego

Este sábado, día 3, é o gran día do patrimonio galego. É a xornada marcada para dar vida á Rede polo Patrimonio Cultural galego, unha entidade que ten coma fin defender o patrimonio cultural en cada recuncho do país.

Agresión ós Petróglifos de Os Mouchos en Rianxo | Fonte: Foto de Juan Carlos Collazo Alejandre

O evento terá lugar no Salón de Actos do Museo do Pobo Galego e está convocada por un grupo de entidades: Mariña Patrimonio, Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), AC Cultura do País, A Gentalha do Pichel, a Asociación Petón do Lobo, A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA), a Asociación Ecoloxista Adega, PatrimononioGalego.net, o Colectivo a Rula e o portal www.historiadegalicia.gal. Máis no portal HdG.