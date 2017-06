UU.AA. solicitará firmas entre os viticultores para esixir á Xunta axudas que palien os danos das xeadas

O secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, anunciou este venres a posta en marcha dunha campaña de recollida de firmas entre os produtores de viño para, a través dun novo mecanismo de participación, pedir á Xunta no Parlamento que dispoña axudas directas que palien os danos ocasionados polas xeadas do pasado mes de abril.

Diso informou o sindicalista aos xornalistas tras reunirse co portavoz socialista na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, para darlle a coñecer un texto que debe ser canalizado a través dun grupo parlamentario unha vez consiga as 2.500 firmas requiridas.

No seu texto, co que o PSdeG concordou, UU.AA. reclama á Xunta axudas directas aos produtores afectados e unha liña de créditos no Igape para paliar os danos provocados. Ademais, require ao Goberno que declare zona de emerxencia o territorio de catro denominacións de orixe (Ribeiro, Monterrei, Valdeorras e Ribeira Sacra), que condone as cotas da Seguridade Social durante polo menos seis meses e que poña en marcha unha rebaixa no IRPF.

A esta situación de traer a petición ao Pazo do Hórreo a través da iniciativa popular, como explicou García, chégase ante a actitude da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que empezou "falando de esaxeración" e chegou a dicir que as axudas directas á uva eran "ilegais".

Respecto diso, o responsable de Unións Agrarias indicou que A Rioxa acaba de conceder axudas aos seus produtores de viño para paliar os danos da seca e que a propia Xunta fíxoo en "ano electoral" na Ribeira Sacra. Por tanto, concluíu, nesta ocasión só falta saber se existe "vontade política" para actuar.

"FALTA DE RESPOSTA"

Así pois, transcorrido un mes desde que o sindicato agrario pedise unha reunión coa Xunta para abordar as axudas aos agricultores prexudicados polas xeadas "máis importantes dos últimos 40 anos", e tras coñecer decisións "unilaterais" que "non dan solución" ao problema, tratará de levar o asunto ao Parlamento.

E é que, a xuízo de Roberto García, o anuncio da Xunta de dedicar 10 millóns de euros a financiar créditos que os viticultores deben pedir nos bancos é "un insulto á intelixencia", posto que ningunha entidade concederá préstamos a quen carece de ingresos.

"Ten que haber axudas do Goberno galego", reclamou, para argumentar que "ninguén lle diría a un traballador que foi despedido que a solución é pedir un crédito". Así mesmo, sinalou que "ten pouco sentido" dedicar 70.000 euros de fondos europeos á incorporación dun mozo ao sector agrario mentres se negan 15.000 (o máximo que permite a UE) a paliar "danos non imputables" aos produtores.

Outro asunto no que puxo o foco é a necesidade de afrontar cambios nos seguros agrarios, con "maior implicación" da Xunta. A modo de exemplo, referiu que a Comunidade Valenciana, con menos agricultores que Galicia, destina 24 millóns de euros a cofinanciar esas pólizas, por 49.000 euros en Galicia.

"A comparación permite explicar por que en todo Ourense só hai 100 pólizas de seguros de viñedos, e pon en evidencia que o seguro pode ser unha solución para o futuro pero non resolve o problema aos 24.000 viticultores afectados polas xeadas", resolveu García.

"LEXISLATURA DO RURAL?"

Despois das súas apelacións ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que afronte o problema, tomou a palabra Leiceaga, quen cuestionou que o mandatario autonómico fale de que esta vai ser "a lexislatura do rural" pero non tome cartas no asunto.

"Hai que pasar dos rótulos aos feitos", salientou, convencido de que cando se producen "acontecementos desgraciados" é cando se ve "se máis aló das palabras, hai accións".

Así é que conveu con Roberto García que agora hai que habilitar axudas para, a continuación, "perfeccionar" os seguros agrarios, pois actualmente "non son accesibles á maioría dos produtores".

Neste sentido, o socialista indicou que a achega da Xunta ás pólizas --algo que ocorre "en toda a UE" por parte das administracións públicas-- é "insuficiente". "Reclamamos unha achega superior para mellorar o sistema", sostivo.