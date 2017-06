A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) afirmou que "non é previsible" que as accións de Popular volvan cotizar despois de que o supervisor suspendese este mércores a negociación da entidade tras o anuncio de compra por parte de Santander.

Almorzo Informativo de Europa Press co presidente da CNMV | Fonte: Europa Press

"Dado o seu actual nivel de difusión (un só accionista, Banco Santander), non é previsible que as accións de Banco Popular España volvan cotizar", sentenciou o supervisor nun comunicado.

O organismo presididio por Sebastián Albella manifestou que seguiu "estreitamente" a evolución da cotización da entidade e a situación informativa existente en cada momento no mercado "aplicando as disposicións legais correspondentes, en especial as relativas á posibilidade de suspender a negociación de valores cotizados en mercados regulados".

O supervisor sinalou que realizou "numerosas actuacións" respecto da evolución no mercado dos valores emitidos por Popular, algunhas das cales "sifuen actualmente en curso".

"A CNMV non descarta iniciar actuacións adicionais no exercicio das súas facultades de supervisión da información financeira e o abuso de mercado", engadiu o organismo.

ACCIONISTAS E BONISTAS PERDEN INTEGRAMENTE O seu INVESTIMENTO

Ademais, o órgano supervisor dos mercados españois certificou que os accionistas de Banco Popular, así como os titulares de bonos continxentes convertibles e de débeda subordinada "perderon totalmente o seu investimento".

Neste sentido, a CNMV lembra que a absorción de Popular por parte de Santander acordouse e executado ao amparo do previsto a normativa 'bail-in' aprobada en 2014, que implica que sexan en primeiro lugar os accionistas e a continuación os titulares de certos instrumentos financeiros os que soporten as perdas das entidades en crises, en lugar das fórmulas de recapitalización externa con apoio público ('bail-out').

Deste xeito, Banco Popular convértese na primeira entidade suxeita a supervisión do Banco Central Europeo (BCE) que se resolve con arranxo á nova normativa de 2014.