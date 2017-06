Magín Froiz e Fernández Albor, medallas de Ouro ao Mérito no Traballo

O Consello de Ministros aprobou este venres a concesión de 15 medallas de Ouro ao Mérito no Traballo, coas que se distinguiu a traxectoria do empresario do sector da alimentación Magín Froiz e a do expresidente da Xunta Gerardo Fernández Albor.

Tamén foron distinguidos con esta medalla a Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), no seu 40 aniversario; o xogador de baloncesto Pau Gasol, a nadadora paralímpica Teresa Perales e xornalistas como María Teresa Campos, Tico Medina e a recentemente falecida Paloma Gómez.

Inclúense na nómina de recoñecidos a bailarina e coreógrafa Aída Gómez, o exministro socialista Javier Moscoso, o expresidente de Ibercaja Amado Franco, o avogado e expresidente do CES de Córdoba Miguel Cuenca Valdivia, o saxofonista Pedro Iturralde, o dirixente histórico de CC.OO. Joaquín Navarro e o hostaleiro segoviano Alberto Cándido López Duque.

Este galardón concédese para destacar o mérito dunha conduta socialmente útil e exemplar no desempeño dos deberes que impón o exercicio de calquera traballo, profesión ou servizo. Trátase dunha condecoración de carácter civil que se concede a persoas, asociacións, entidades ou empresas e é equiparable á categoría de Gran Cruz.

A medalla pode ser outorgada a título de premio individual ou como recompensa colectiva a corporacións, asociacións, entidades ou empresas para enaltecer servizos laborais prestados individual ou colectivamente con carácter exemplar e durante un tempo regulamentario.