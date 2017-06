O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou este sábado a aposta da Xunta pola "inclusión e a igualdade" nos centros educativos a través das aulas I+I.

Nota E Fotografías: A Xunta de Galicia Aposta Pola Inclusión E A Igualdade Nos C | Fonte: Europa Press

Díxoo na inauguración da xornada sobre este proxecto, que busca a inclusión dos nenos con discapacidades e que comezou a desenvolverse por primeira vez ao longo deste curso.

Diso deu conta o Goberno galego a través dun comunicado, no que explicou que o obxectivo destas aulas é "reflexionar sobre as posibilidades e as trabas do alumnado con algún tipo de discapacidade" e "potenciar que sexan parte activa nas decisións".

Durante este curso, foron cinco os centros participantes con diferentes medidas para "previr" e "evitar" situacións de exclusión, así como para "promover a igualdade e a inclusión".

Trátase do CEIP As Mercedes (Lugo), o IES Ánxel Fole (Lugo), o CEIP Anxo dá Garda (A Coruña), o CEIP Rebordáns (Tui, Pontevedra) e o CEIP Heroínas de Sálvora (Ribeira, A Coruña).