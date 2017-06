S&P rebaixa a perspectiva do rating 'A-' de Santander tras a adquisición de Banco Popular

A axencia Standard & Poor's (S&P) revisou de 'positiva' a 'estable' a perspectiva do rating 'A-' de Banco Santander ao considerar que a compra de Banco Popular "atrasará" unha posible mellora no perfil crediticio da entidade presidida por Ana Botín, informou nun comunicado.

S&P, que confirma a nota de solvencia de Banco Santander un chanzo por encima do rating soberano de España, considera que a absorción de Banco Popular, a pesar de ser "gestionable", atrasará unha mellora potencial no perfil crediticio da entidade durante os dous próximos anos.

"A adquisición de Popular, a pesar do seu tamaño significativo e os riscos que leva, será manexable para o banco. Con todo, cremos que atrasará a mellora potencial do perfil crediticio de Santander nos próximos dous anos, mesmo nunha contorna económica e operativa probablemente máis favorable en España", reza o comunicado da axencia de cualificación.

No entanto, S&P cre que a adquisición de Banco Popular é "positiva" para Santander desde unha perspectiva empresarial, xa que fortalecerá a posición do banco en España e, particularmente, no negocio de pemes, onde alcanzará o liderado do mercado cunha cota do 25%. "Reforzará a súa capacidade para fixar prezos e as súas perspectivas de crecemento", apostila a axencia.

En relación coa ampliación de capital en 7.000 millóns de euros, S&P tamén considera que é "positiva" ao permitir que o impacto da operación sobre o capital axustado ao risco sexa "moderado".

Ademais, S&P sostén que a adquisición de Banco Popular polo prezo simbólico dun euro outorga a Santander unha "oportunidade" para mellorar a rendibilidade a través de "melloras de eficiencia". "A adquisición de Banco Popular prodúcese nun momento en que os riscos económicos e do sector financeiro nos mercados españois, ao noso xuízo, en retroceso", conclúe S&P.