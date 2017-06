Santiago acolle este xoves un foro con máis de 130 representantes da industria de alimentación animal de España

Máis de 130 representantes da industria de alimentación animal de España reuniranse o 15 de xuño en Santiago no 'Foro Galicia Alimentos Seguros gmp. Galis 2017', organizado pola Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Afagac), cuxos socios xeran o 85% da produción de pensos de toda Galicia.

O encontro, que se celebrará no auditorio do Hostal dos Reis Católicos, de 10,00 a 14,30 horas, é un foro de referencia no sector, ten carácter anual e unha dimensión multisectorial, xa que alí daranse cita representantes da industria de fabricación de pensos compostos, provedores e importadores de materias primas, almacenistas, laboratorios, asociacións sectoriais e representantes da administración.

As perspectivas do mercado das materias primas será un dos temas abordados no foro, cuxo acto de apertura correrá a cargo do presidente de Agafac, Francisco Javier Barcia. A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias da Xunta, Belén do Campo, presidirá clausúraa ás 14,15 horas.

O catedrático de Economía e Finanzas da Bangor University (UK) e CUNEF, Santiago Carbó, disertará sobre o presente e futuro da economía mundial, europea e española.

No seminario tamén intervirán os expertos en comunicación e mercadotecnia Roberto Pérez Marijuán e Juan José Romeu, mentres que Joaquín Barquín, da empresa Gavilon, abordará a situación actual do mercado de cereais.

SISTEMA DE CONTROL PIONEIRO EN ESPAÑA

O Foro Galicia Alimentos Seguros está patrocinado pola USSEC, organismo que agrupa aos produtores de soia de Estados Unidos, conta coa colaboración de Gavilon e servirá para intercambiar experiencias nunha industria onde Galicia se reivindica como "todo un referente nacional" cunha cifra de negocio de 1.200 millóns de euros (representa case o 3% do PIB autonómico) e a xeración de máis de 1.500 empregos directos, segundo destacan os organizadores.

A comunidade galega é, ademais, a cuarta de España en canto a volume de produción --cun tres millóns de toneladas de pensos compostos ao ano--, e "pioneira, xunto con Cataluña, na posta en marcha de controis de seguridade alimentaria a través do sistema gmp.Galis, creado por Agafac no ano 2005", segundo apuntan.

"Hoxe, gmp. Galis é o sistema de control sectorial en pensos máis avanzado de España e engloba a 55 factorías que representan o 94% da produción de Galicia", indica a organización. Explica que se trata dun dispositivo de control conxunto --á marxe do que realiza a administración-- con mostraxes e análises a longo de todo o proceso, incluíndo a todos os axentes involucrados dun ou outro modo na fabricación de alimentos para animais.