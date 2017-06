TURISMO.- Rías Baixas e Rías Altas, entre os litorais con pisos máis alcanzables de aluguer vacacional

Os litorais de Almería (384 euros semanais), Rías Baixas (444) e Rías Altas (446) son os máis accesibles para o aluguer vacacional, mentres que Baleares (1.489 euros á semana), Costa Brava (1.034) e Costa do Garraf (864) son os máis custosos.

Rías Baixas | Fonte: Europa Press

Así se desprende dos datos que manexa o portal inmobiliario pisos.com, que sitúa a Canarias (23,63%), Costa Vasca (22,78%) e Costa da Luz (19,85%) como as que máis subiron fronte ao pasado ano.

Ao lado contrario, as costas que menos subiron as súas rendas, segundo pisos.com, son Verde (2,30%), Branca (2,36%) e Azahar (4,32%). Respecto da rendibilidade, as que máis beneficios reportan son Baleares (4,09%), Costa de Valencia (3,35%) e Costa Cálida (3,09%).

Costa Vasca (1,24%), Costa do Garraf (1,78%) e Costa de Cantabria (2,06%) son as zonas onde menos se gañaría co aluguer, de acordo con esta análise.

"CLARA MELLORÍA"

Para este portal inmobiliario, a vivenda de costa continúa dando mostras de "clara melloría". Aínda que a recuperación é "máis notable" nuns enclaves que noutros, "o certo é que o balance en termos xerais é positivo de xeito evidente", segundo apunta.

Tanto os prezos de venda como as rendas de aluguer arroxan, así, "importantes incrementos". Segundo pisos.com, unha vivenda tipo en venda nas praias españolas custaría 215.579 euros, un 19,84% máis que en 2016, cando o prezo medio foi de 179.886 euros.

En canto ao aluguer, pasouse dunha renda media de 565 euros semanais a 642, o que significa un incremento do 13,57% nun ano.

Se en 2016 e 2014 tiñan que pasar 32 anos para amortizar a compra, supondo que se gozase do piso dúas semanas ao ano e alugásese a un terceiro oito semanas máis, en 2017 tardaríanse 34 anos en recuperar o investimento, un ano máis que en 2013 e dous máis que en 2015.

En canto á rendibilidade por alugalo, pasou do 2,51% de 2016 ao 2,38% de 2017.

"A costa española está máis en forma que nunca", destaca o director xeral de pisos.com, Miguel Ángel Alemany. O responsable do portal inmobiliario sinala "o impulso que tomaron os prezos e as rendas, con incrementos de dous díxitos en moitas zonas".

Para o directivo, "a segunda residencia volve constituírse como un activo rendible, dada a revalorización que están experimentado os pisos vacacionais".

Alemany comenta que "máis aló dos destinos consolidados, como a Costa do Sol, Baleares e o arco Mediterráneo en xeral, o turismo vacacional está a se alimentar doutro tipo de demanda non tan dependente do binomio sol-praia, o que fai que outras zonas do litoral español, sobre todo no norte do país, vaian gañando popularidade e superando o seu estancamento, apoiándose na súa oferta cultural, a súa gastronomía ou a súa contorna natural".

EN VENDA

Os pisos medios en venda máis caros están en Costa Vasca (489.242 euros), Costa do Garraf (389.303) e Costa Brava (337.899), mentres que os máis económicos localízanse en Costa de Almería (126.654 euros), Costa Cálida (134.120) e Costa de Azahar (141.721).

Respecto das variacións fronte ao ano pasado, todas as costas presentan repuntes. As que máis crecen son Costa do Garraf (26,78%), Costa Brava (24,70%) e Costa do Maresme (24,24%), mentres que as que menos son Costa de Azahar (6,20%), Costa Verde (10,12%) e Costa de Cantabria (10,36%).