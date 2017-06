As rupturas matrimoniais crecen case un 6% en Galicia durante o primeiro trimestre do ano

A Comunidade galega rexistrou durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.677 demandas de divorcio e separación, o que supón un aumento do 5,7% con respecto do mesmo período o ano anterior.

Así o manifestan os datos feitos públicos este venres pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, que apuntan a que o incremento de separacións e divorcios en Galicia situouse no primeiro trimestre por encima da media estatal --do 4,8%--.

Este crecemento supón, ademais, un cambio de tendencia con respecto aos últimos informes, xa que o ano pasado as demandas de ruptura en Galicia diminuíron un 9,7% e no primeiro trimestre do ano descenderon un 17,2% con respecto ao mesmo mes do ano 2015.

Con todo, o informe do CGPJ sinala que en Galicia houbo durante o primeiro trimestre menos separacións, pero máis divorcios. En concreto, crecen tanto os consensuados (un 3,3%) como o non consensuados (un 12,3%).

En relación ás separacións consensuadas, pasaron de 47 a 36 no primeiro trimestre (un 23,4% menos) e as non consensuadas caeron de 26 a 18. Neste período non se rexistrou ningunha petición de nulidade matrimonial.

OUTRAS MEDIDAS

No primeiro trimestre do ano rexistrouse un aumento interanual tanto nos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, como nos de modificación de medidas en procesos de separación e divorcio.

Entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo, iniciáronse en Galicia 129 procedementos de modificación de medidas consensuadas, un 15,2% máis que no mesmo período do ano anterior. As demandas de modificación de medidas non consensuadas pasaron de 482 a 488.

En canto aos procedementos de garda e custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, rexistráronse 275 demandas consensuadas, fronte a 199 do primeiro trimestre, o que supón un aumento do 38,2%. As demandas non consensuadas neste ámbito creceron un 16,7%.