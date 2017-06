Un acto homenaxeará o bicentenario de Antonio Fernández Morales, referente do galego no Bierzo, o 17 de xuño

O autor berciano Antonio Fernández Morales será homenaxeado con motivo do bicentenario do seu nacemento (1817-1896) este 17 de xuño nun acto organizado polo Gupo As Médulas para a Lingua e Cultura Galegas do Bierzo, que terá lugar no municipio de Cacabelos (León).

Este acto, que contará coa colaboración da Xunta, terá presentación a cargo de Manuel González Prieto, membro do Grupo As Medulas, con lecturas o lado da casa do autor, ademais dun discurso a cargo do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín.

Entre outras actividades, inaugurarase a exposición 'Fernández Morales hoxe: Creación e Recreacións', no que o grupo As Medulas convidou a diversos creadores a realizar pezas artísticas como a Siro López (caricatura), Xurxo Lobato (fotografía) e Mercedes Queixas Zas (haiku), entre outros.

Militar liberal e progresista, Fernández Morales estivo destinado en Tui (Pontevedra) entre 1841 e 1845. Foi deputado en Vilafranca, onde coñece en 1847 ao filólogo catalán Mariano Cubí, quen lle recomenda empregar a lingua galega nos seus escritos.

En 1861 ve a luz 'Ensaios poéticos en dialecto berciano' --dous anos antes do 'Cantares Galegos' de Rosalía de Castro--, onde achegou á historia da literatura galega o carácter da comarca do Bierzo, administrativamente leonesa, pero estreitamente vinculada a Galicia, coa que comparte historia, lingua e tradición.

O Grupo As Medulas reivindica a Antonio Fernández Morales como un autor que "non foi investigado o suficiente", a pesar de ser un dos referentes da literatura galega no Bierzo xunto a Frei Martiño Sarmiento, e reclama para el que se lle dedique os Días das Letras Galegas.