Foron os romanos os que encheron de viñedos a Ribeira Sacra?

“Fai dous mil anos, o exército Romano traballou estes mismos lugares. Construíron os balcóns de pedras que hoxe están sendo restaurados para continuar coa tradición”, así se refire unha longa reportaxe do xornal británico The Guardian sobre a paisaxe vinícola da Ribeira Sacra.

Vista da Ribeira Sacra

E continúa o xornal británico; “chuviosa e verde, Galicia foi incorporada ao Imperio Romano durante o reinado de Augusto, arredor do 29-11 AC”. Unha chegada a esta zona, continúa, para “aplacar a sede das tropas que traballaron a mina máis grande da época, As Médulas, no veciño Bierzo”. Máis na web Historia de Galicia.