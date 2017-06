Un estudo explica por que os deputados do PP aplauden cando Rajoy di estupideces

Despois de diversos estudos teóricos, estudos de campo, observacións do hábitat dos parlamentarios e varios miles de gráficos, ecuacións e estadísticas, un grupo de científicos do CSIC acaba de dar coa resposta que explica que os deputados do PP aplaudan cando Rajoy solta frases inconexas, estúpidas e sen sentido.

Mariano Rajoy e Cristobal Montoro

“Os deputados do PP son uns palmeros e tan gilipollas como Rajoy”, comentan con convicción absoluta.

Os estudos indican que ningún deputado do Partido Popular está atento ao descurso do seu líder e iso implica que aplaudirán calquera intervención no momento exacto que está marcada o que provoca que, dende as bancadas do PP se poidan celebrar frases con unha gramática extraterrestre do tipo: “Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político” ou as anteriormente coñecidas “Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”, “Los españoles son muy españoles y mucho españoles” ou “ETA es una gran nación”.