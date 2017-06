Lanzan un Burmar-Flax de raxo en zorza

A empresa Burmar Sweet ven de anunciar o lanzamento dun novo sabor nos seus coñecidos flases de sabores. Este verán poderemos atopar en tendas, kioskos e supermercados, ademais dos clasicos sabores de cola, amorodo, lima, limón ou laranxa o novo sabor de raxo en zorza. A empresa xa anunciou que se o novo sabor tiña éxito aproveitarán para lanzar novos sabores como o de calamares, albóndigas ou rabas.

Burmar-flax de Raxo | Fonte: temposgalegos

Polémica

Días antes de que o novo produto chegue ás tendas xa é polémico e por razóns enfrontadas. Mentres persoas de Vigo xa criticaron que a empresa escollera para o novo sabor o dunha tapa tipicamente coruñesa ao que se sumou que non se utilizara o nome ‘frigolosina’, típico en Vigo e arredores. Pola súa banda, varias persoas da Coruña parabenizáronse pola escolla do sabor pero pedíronlle á emprsa que non lle cambiaran o nome. “Eso de frigolosina te es un vocablo del eje Vigo-Portugal”, declararon.