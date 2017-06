Arde un autobús de Arriva en Valdoviño (A Coruña) e investigan se está relacionado coa folga

Un autobús da empresa Arriva, destinado ao transporte escolar, ardeu na madrugada deste xoves no municipio coruñés de Valdoviño.

Autobús de Arriva quemado en Valdoviño | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes da empresa a Europa Press, Arriva denunciou os feitos ante a Garda Civil e investígase se están relacionados coa folga de transportes convocada polos sindicatos para todos os martes e mércores.

Así mesmo, tras coñecer o sucedido, Arriva trasladou a súa "preocupación" e asegurou que "nada pode resolverse utilizando a violencia".

"Esperamos que todas as partes implicadas neste proceso poidan dar os pasos necesarios para sentar a falar canto antes e buscar unha solución que satisfaga as necesidades dos usuarios, os traballadores e as empresas do sector", sinalou.