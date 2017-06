As Pontes continuará coas mobilizacións ao non chegar a un acordo con Educación sobre o peche do Monte Caxado

A localidade das Pontes continuará mobilizándose contra a decisión da Consellería de Educación de pechar o CPI Monte Caxado o próximo curso.

Así o trasladou o rexedor local, Valentín González Formoso, tras a imposibilidade de chegar a un acordo coa Xunta nunha reunión co responsable autonómico do ramo, Román Rodríguez.

O encontro celebrouse durante a tarde de leste mesmo venres e participaron representantes do propio Monte Caxado, o CEIP A Magdalena e do IES Moncho Valcarce, ademais de diferentes cargos da propia Consellería.

En declaracións a Europa Press tras finalizar o encontro, Formoso explicou que pedido ao conselleiro "que reconsidere a súa posición" tras transmitir a "absoluta rabia" dos veciños e da comunidade educativa ao decatarse de que este "centro de referencia da localidade desaparece como tal".

Formoso lamentou que, de non rectificar a Xunta a súa decisión, "boa parte do alumnado tería que irse a outro complexo educativo fose do barrio", mesturando a alumnos máis pequenos con outros "de idades superiores".

Neste sentido, criticou unha decisión "apresurada" que "trunca o desexo das familias" que matricularon aos seus fillos no Monte Caxado.

O rexedor local defendeu que Galicia "conta con 67 centros como este" e que se trata dun modelo educativo "de gran implantación" que, no caso do Monte Caxado, "funciona de marabilla".

Tras comprometerse a "seguir falando" coa Xunta para tentar chegar a un acordo e evitar o peche definitivo do centro, Formoso avanzou que "continuarán coas mobilizacións" co obxectivo de "darlle a máxima difusión a este problema", confiando en que o titular de Educación, Román Rodríguez, "sexa sensible" cos veciños da localidade.

De efectivizarse a decisión da Xunta, os 195 alumnos de infantil e primaria do Monte Caxado pasarían a escolarizarse no CEIP A Magdalena mentres que os 67 estudantes de ESO do centro trasladaríanse ao IES Moncho Valcarce.

A XUNTA NEGA O PECHE

A Consellería de Educación, pola súa banda, comprometeuse a continuar o diálogo co goberno local para tentar chegar a puntos de encontro sobre a reorganización educativa do municipio, ofrecendo todos os detalles ao rexedor local sobre a decisión respecto diso do Monte Caxado.

Así mesmo, considerou "absolutamente falso" que se pechen centros e unidades, dado que o edificio deste centro pasa a integrarse no complexo do CEIP da Magdalena. De feito, "dáselles a oportunidade" aos alumnos do CPI que pasan ao CEIP de ter acceso a comedor escolar, servizo "do que non dispuñan", engade a Xunta.

No caso de Outes, fusionarase o CEIP Emilio Navasqüés e o Plurilingüe Serra de Outes nun novo centro que se chamará CEIP de Outes, mentres que no Porriño transformarase o CPI dá Ribeira nun CEIP e os alumnos de secundaria pasarán ao IES Ribeira de Louro.