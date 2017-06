Unha quenlla peregrina no porto de Malpica

Se ben non é raro ver quenllas cada verán na nosa costa (por exemplo, pola zona de Fisterra), xa non é tan habitual que estes animais se acheguen aos nosos portos. Así o explica Alfredo López, un dos membros da Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (Cemma), que recoñece este exemplar visto no peirao de Malpica esta pasada noite prosiblemente como un momo, a chamada quenlla peregrina.

Quenlla peregrina no peirao de Malpica | Fonte: QPC.

Trátase dun exemplar duns 3-4 metros de lonxitude, pero Alfredo López insiste en que non é perigoso. “É un animal filtrador, planctónico e inofensivo, que está catalogado como a segunda especie de peixe meirande do mundo, despois da quenlla balea”. Di isto para que a niguén se lle ocorra tocalo ou mancalo.

